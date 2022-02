Adrian Popescu, alias Cuza, duce o viață activă din toate punctele de vedere. Fondatorul trupei de parodii “Noaptea Târziu” se poate mândri cu zeci de milioane de vizualizări pe Youtube, o finală de “Asia Express” alături de colegul și prietenul Emi, pierdută în fața lui Mihai Petre și a soției lui, precum și numeroase aventuri cu domnișoare curtate din showbiz. Entertainer-ul a vorbit în exclusivitate pentru CIAO.RO despre cum reușește să se împartă între radio, tv și online, dar și cum a luat naștere personajul care astăzi îi aduce atât de multă expunere.

Ajuns la 30 de ani, Adrian Popescu colaborează cu nume sonore, despre care susține că l-au impactat în perioada adolescenței și se declară un novice sârguincios în ale prezentării de emisiuni radio și tv. Cu „Radio ZU”, Cuza are și o istorie interesantă, înainte de a-i lua locul lui Flick în “drive time” alături de colegul Răzvan Popescu, Buzdugan și Morar fiind primii care au difuzat în premieră parodia de început a celor de la “Noaptea Târziu”.

“M-am născut înaintea tatălui meu!”

Cuza afirmă că succesul pe care îl trăiește se datorează începuturilor de pe Youtube, prin proiectul “Noaptea Târziu”, care i-a oferit șansa de a se exprima liber, prin creațiile muzicale de satiră: “Tot timpul am făcut-o pentru mine, am avut și șansa să îmi dau seama ce merge, ăsta e un avantaj. Am făcut și ce mi-a plăcut, a și funcționat!”

“Adrian și Cuza sunt două personaje distincte. Adrian e omul care îl creează pe Cuza, Cuza e un proiect care e expus public și are alte valori față de Adrian, care e un om, Adrian de la Târgu-Jiu, băiatul lui mami și al lui tati, Cuza are un singur părinte – pe Adrian. Cea mai mare realizare a mea este Noaptea Târziu și e paradoxul creației, e un proiect pe care l-am creat, m-a creat pe mine. Nu știi care a fost primul, oul sau găina, dacă stai să te gândești, m-am născut înaintea tatălui meu!”, a declarat Cuza în exclusivitate pentru CIAO.RO.

“Păcat era să nu se fi întâmplat!”

Prezentatorul de weekend de la “SuperNeatza” a dezvăluit și în ce relații a rămas cu Ramona Olaru, fosta iubită, dar și ce sentimente l-au încercat în momentul în care cei doi s-au intersetat în platoul emisiunii după despărțire. Acum, Ramona Olaru se află într-o relație cu Cătălin Cazacu, aspect ce nu pare să-l fi deranjat deloc pe finalistul de la “Asia Express”: “Nu am avut absolut nicio reacție, știam foarte bine că Ramona e cu cineva, depășiserăm amândoi momentul și e o chestiune perfect normală, viața merge înainte după orice hop, după orice despărțire. Era ceva normal, păcat era să nu se fi întâmplat, atunci era o problemă!”

Cotat drept un tip șarmant în urma cuceririlor făcute, Cuza susține că de multe ori prezențele feminine care îi sunt alături nu reprezintă nimic mai mult decât niște simple amice, declarându-se un tip asumat și transparent când vine vorba despre viața sentimentală, după ce în urmă cu puțin timp prezentatorul a fost surprins de paparazzi alături de o blondă minionă: “Dacă e să ne luăm după tot ce scrie, cred că au mai rămas vreo trei sau patru artiste și vreo douăzeci de femei prin București, în rest am terminat tot Bucureștiul!”, a mai adăugat în spirit de glumă Cuza.